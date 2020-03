"Zostaliśmy postawieni w sytuacji nadzwyczajnej". Specustawa w Senacie

O godzinie 15 rozpocznie się posiedzenie Senatu, na którym senatorowie zdecydują w sprawie ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. - Zostaliśmy postawieni w sytuacji nadzwyczajnej i musimy się starać w jakiś sposób z tego wybrnąć - mówiła w rozmowie z TVN24 wicemarszałek Senatu, Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica).

Senacka Komisja Zdrowia i Ustawodawcza zarekomendowały w czwartek wieczorem przyjęcie bez poprawek specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zastrzeżeniem jednak, że Senat w przyszłym tygodniu rozpocznie prace nad jej nowelizacją.

"Zostaliśmy postawieni w sytuacji nadzwyczajnej"

O specustawie mówiła w rozmowie z TVN24 wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica). Zapytana, czy ufa rządzącym, że nie wykorzystają jej zapisów do własnych celów, odpowiedziała" - Oczywiście, że nie ufam, od początku do końca. Ale zostaliśmy postawieni w sytuacji nadzwyczajnej i musimy się starać w jakiś sposób z tego wybrnąć - dodała.

Jak mówiła Morawska-Stanecka, w czwartek senacka komisja zdrowia zarekomendowała wprowadzenie ustawy bez poprawek "z uwagi na to, że rząd bardzo mocno naciska, aby mógł już zastosować pewne przepisy tej ustawy". Jednocześnie wicemarszałek Senatu dodała, że senatorowie już w czwartek zaczęli pracę nad nową wersją ustawy, która mogłaby w przyszłości zastąpić tę zaproponowaną przez rząd.

- Zdajemy sobie sprawę, że ten wirus jest tak niebezpieczny, że w ciągu kilku dni może nastąpić sytuacja, która będzie wymagała skorzystania z pewnych rozwiązań - na przykład budowy szpitali polowych lub odsyłania ludzi do pracy zdalnych, zamykania szkół, przedszkoli. Do tego ta ustawa jest potrzebna - mówił z kolei senator Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej.

Brejza: zdajemy sobie sprawę, jak niebezpieczny jest ten wirus TVN24

Podczas czwartkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych senator Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej mówił, że jego klub zgłosi zapowiedź "złożenia poprawek w formie senackiej inicjatywy ustawodawczej, w jak najszybszym trybie".

- Wydaje mi się to racjonalnym rozwiązaniem. Dzisiaj, w tej sytuacji rzeczą szalenie ważną jest, żeby możliwie maksymalnie przepatrzeć wszystko to, co rząd proponuje i uzyskać wyjaśnienia rządu przy różnych kwestiach spornych, co pozwoli później łatwiej te poprawki sformułować - dodał Marek Borowski.

Senat będzie decydował w sprawie specustawy dotyczącej zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa Mateusz Marek/PAP

"Nie dopuścić do niezasadnego ograniczenia swobód obywatelskich"

Jednocześnie wyraził wątpliwości co do niektórych zapisów tej ustawy. Wskazywał, że niektóre przepisy mają "cechy stanu wyjątkowego", a ich odwołanie - według ustawy - następuje po 180 dniach. Zwracał uwagę, że zgodnie z Konstytucją stan wyjątkowy trwa 90 dni.

W odpowiedzi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że termin 180 dni w odniesieniu do obowiązywania niektórych przepisów specustawy, to wynik uzgodnień z opozycją w Sejmie.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

- Wspólnie zastanawiając się, jak długo może trwać to zjawisko, zakładając taki ani optymalny, ani maksymalnie pesymistyczny rozwój wypadków i korzystając też z opinii lekarzy, wskazaliśmy na 180 dni - powiedział Waldemar Kraska. Jak zaznaczył, 90 dni to termin za krótki na to, żeby zagrożenie tą epidemią całkowicie zniknęło.

Senackie komisje za przyjęciem specustawy dotyczącej koronawirusa bez poprawek TVN24

Wcześniej wątpliwości co do zaproponowanego w ustawie ograniczenia praw obywatelskich wyrażali też marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej i wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy.

"Senat zajmie się szybko ustawą nt. koronawirusa (choć jeszcze tydzień temu senatorowie PiS nie chcieli o tym debatować!), aby walczyć z zagrożeniem. Pamiętajmy jednak, żeby pod hasłem walki z wirusem nie dopuścić do niezasadnego ograniczenia swobód obywatelskich - na to zgody nie ma" - napisał marszałek Tomasz Grodzki we wtorek na Twitterze.

Senackie komisje rekomendują przyjęcie specustawy bez poprawek

Ustawa została w poniedziałek przyjęta przez Sejm w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na świecie, a zwłaszcza w obliczu dynamicznego wzrostu zachorowań w Europie.

