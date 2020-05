Senat za zwiększeniem wsparcia dla medyków. Dodatek do pensji, cotygodniowe badania i urlop wytchnieniowy

Senat opowiedział się w środę wieczorem za poszerzeniem wsparcia dla personelu medycznego walczącego z epidemią COVID-19. Przedstawiciele izby wyższej opowiedzieli się również za wykreśleniem z nowelizacji tarczy antykryzysowej wielu przepisów, które zdaniem senatorów nie mają nic wspólnego z pomocą związaną z epidemią koronawirusa. Wybrano też nowego wicemarszałka z PiS.

Za przyjęciem wniesionego przez senacką komisję budżetu projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 opowiedziało się 51 senatorów, przeciw było 43. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa skierowana zostanie teraz do prac w Sejmie. - Temat dotyczy przede wszystkim pracowników medycznych. To ważna grupa pracowników, zwłaszcza w stanie epidemii. Gdy mówimy o tarczach i o przedsiębiorcach, to aż niemożliwe jest, by nie zastanowić się, czy takiego wsparcia nie potrzebuje obszar zdrowia - mówiła senator Beata Małecka-Libera przestawiając założenia projektu. Powiedziała też, że resort zdrowia nie wykazał żadnego zainteresowania tym projektem. - Panie ministrze zdrowia, to są pana pracownicy. Oni dzień i noc pracują. Są na pierwszej linii. Czasami bez sprzętu ochrony osobistej – mówiła senator Koalicji Obywatelskiej.

Natomiast senator Kazimierz Kleina z KO przedstawiając sprawozdanie komisji z prac nad projektem zaznaczył, że przepisy w nim zawarte spełniają oczekiwania środowiska medycznego, które były sygnalizowane w trakcie prac nad dotychczas przyjętymi regulacjami. Jak napisano w uzasadnieniu projektu chodzi o dwie ustawy – ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zabieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodatek do pensji, cotygodniowe badania i urlop wytchnieniowy

Senacki projekt zakłada między innymi wsparcie finansowe dla personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentami podejrzanymi o zakażenie COVID-19 lub chorymi. - Skupiamy się na istotnych sprawach. Chcemy wsparcia dla pracowników medycznych, bezpieczeństwa pracy i wsparcia finansowego. To ludzie pracujący 24 godziny na dobę. Pracują w ciężkich warunkach. To praca w stresie. Dlatego te wszystkie dodatki, być może ich wielkość jest do dyskusji, są im należne – stwierdziła Małecka-Libera. Wyjaśniła, że chodzi między innymi o dodatki do wynagrodzenia.

Dodatek do pensji, bez względu na formę zatrudnienia, w wysokości 100 procent wynagrodzenia zasadniczego otrzymywałyby osoby, które wykonują zawód medyczny w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych. Osoby takie muszą mieć bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zarażonym tym wirusem. Natomiast za pracę w nadgodzinach przysługiwać ma dodatek specjalny do wynagrodzenia wynoszący połowę wynagrodzenia zasadniczego. Finansowanie ma pochodzić z budżetu centralnego.

Jednocześnie wprowadzono obowiązek poddawania raz w tygodniu badaniom pod kątem wykrycia wirusa SARS-CoV-2 personelu medycznego, ale też osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych. Badanie realizowane byłyby w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 60 dni od odwołania tego stanu.

Ponadto personelowi medycznemu "z pierwszej linii frontu" przysługiwać ma urlop wytchnieniowy, czyli zwolnienie od wykonywanej pracy w wymiarze 7 dni do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy oraz w przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją przyznanie zasiłku chorobowego w wymiarze 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

"Koszty badań będą ponosiły osoby występujące o ich przeprowadzenie"

Regulacja zakłada również finansowanie z budżetu państwa – w części finansowanej przez podmiot leczniczy (pracodawcę) - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Dodatkowo projekt umożliwia fizjoterapeutom wykonywanie zdalnie określonych usług, a aptekom sporządzanie i sprzedawanie produktów dezynfekujących.

Równocześnie wprowadzono obowiązek zapewnienie pracownikom tych placówek odpowiednich środków ochrony osobistej. Koszty z tym związane pokryć ma również budżet państwa. Regulacja zakłada również wykonywanie przez akredytowane laboratoria diagnostyczne badań na obecność koronawirusa. - Koszty tych badań będą ponosiły osoby występujące o ich przeprowadzenie – wyjaśnił Kleina.

Placówki otrzymały również możliwość tworzenia Zespołu Wsparcia Lekarzy i Pielęgniarek, który składać ma się z osób studiujących na kierunkach medycznych (przyszłych lekarzy, dentystów, położników czy pielęgniarzy). Jednocześnie zgodnie z regulacją utworzony ma być państwowy fundusz celowy zasilany m.in. środkami pochodzącymi z programu UE Coronavirus Response Investment Initiative (20 mln zł). Środki miałyby być przeznaczone m.in. na zakup testów, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego, w tym wyposażenia stanowisk intensywnej terapii.

Marek Pęk nowym wicemarszałkiem

Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski w środę rano ogłosił rezygnację ze swojej funkcji na rzecz powrotu do wykonywania zawodu lekarza chirurga. Wyjaśnił, że jego decyzja jest podyktowana przedstawieniem przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego opinii, w której zakazuje się łączenia tej funkcji i możliwości wykonywania zawodu lekarza.

Na nowego wicemarszałka wybrano Marka Pęka z Prawa i Sprawiedliwości - za jego powołaniem opowiedziało się 95 senatorów, nikt nie był przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Marek Pęk jest senatorem drugą kadencję. W poprzedniej, VIII kadencji był wicemarszałkiem - w czerwcu 2019 roku zastąpił na tym stanowisku Adama Bielana, który został europosłem. Jest synem Bogdana Pęka, byłego posła i senatora, polityka PSL, LPR i PiS.

Senat za wykreśleniem przepisów dotyczących wyboru prezesa UKE

Za podjęciem uchwały w sprawie nowelizacji Tarczy 3.0 głosowało 95 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu. Do głosowań skierowano 106 poprawek, część została wycofana, ostatecznie Senat zgłosił 87 poprawek. Poparcie uzyskało kilkadziesiąt wniosków legislacyjnych, ale także liczne poprawki merytoryczne. Wiele z nich ma na celu wykreślenie z ustawy przepisów, które - według Senatu - są w niej zbędne, bowiem nie są bezpośrednio związane z walką koronawirusem.

Chodzi między innymi o regulacje dotyczące sądów powszechnych i elektronizacji niektórych procesów w zakresie prowadzenia rozpraw, przepisy prawa o szkolnictwie wyższym, prawa pocztowego, ustawy o dowodach osobistych, czy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Senat opowiedział się też za skreśleniem z Tarczy 3.0 przepisów przewidujących nowy sposób wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz skrócenie kadencji obecnego prezesa Urzędu. Nowelizacja w wersji uchwalonej przez Sejm zakłada bowiem, że wybór prezesa UKE odbywać się będzie w konkursie; jego kandydatura nie będzie też zatwierdzana przez Senat. Ustawa przewiduje, że kadencja obecnego prezesa UKE, która obejmuje lata 2016-2021, skończy się 14 dni od wejścia w życie nowelizacji Tarczy 3.0.

Senat nie zmienił jednak przepisów noweli, które dadzą podstawę do anulowania ogłoszonej przez prezesa UKE aukcji 5G. Resort cyfryzacji uzasadniał taką potrzebę wątpliwościami prawnymi powstałymi po ogłoszeniu przez Prezesa UKE informacji o zawieszeniu aukcji.

Podniesienie zasiłku dla bezrobotnych, zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

Senat zdecydował natomiast o zgłoszeniu poprawki do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zakłada podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmianę zasad przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju UE. Inna przegłosowana przez Senat poprawka zakłada objęcie pomocą "covidowską" sezonowych pracowników branży turystycznej. Przegłosowano także poprawkę, która mówi, że wpłaty na rzecz państwowego Instytutu Sztuki Filmowej stanowiłyby koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Senat przyjął także poprawkę, która wprowadza zwolnienia w podatku od spadków i darowizn oraz w CIT związane z nabyciem w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przeznaczonych na zakup wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej itp. przeznaczonych m.in. dla podmiotów leczniczych. Przewiduje ona także odpowiednie zwolnienie z VAT, w określonych sytuacjach.

Poparcie uzyskała też poprawka dotycząca dodatkowych zasiłków opiekuńczych oraz poprawka dotycząca zwolnienia przedsiębiorców jednoosobowych ze składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r. i ich zwrotu, jeśli zostały opłacone. Senat zaproponował też zmianę w przepisie, który przewiduje ulgę w składkach na ZUS dla samozatrudnionych, którzy w lutym uzyskali dochody do 7 tysięcy złotych. Zgodnie z poprawką Senatu "luty 2020 roku", który jest miesiącem odniesienia ma być zastąpiony "pierwszym miesiącem, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek".

