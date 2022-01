Sejmowa komisja miała zająć się projektem ustawy covidowej. Po kilkunastu minutach zamknięto obrady

czytaj dalej

We wtorek wchodzi w życie nowa odsłona tarczy antyinflacyjnej - przypomniał rzecznik rządu Piotr Mueller. VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 procent spadnie do 0 procent, a z 23 do 8 procent zostanie obniżony VAT na paliwa silnikowe. VAT na gaz zostanie obniżony z 8 do 0 procent. Poniżej lista produktów, które zostaną objęte niższym podatkiem.