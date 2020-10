"Nie macie pieniędzy, kasa jest pusta". Sejm wycofuje się z poprawki o dodatkach dla medyków

Sejm uchwalił w środę wieczorem nowelizację tak zwanej ustawy covidowej, odrzucającą przyjęte z inicjatywy Senatu przepisy dotyczące przyznania dodatkowych funduszy dla wszystkich pracowników służby zdrowia zaangażowanych w walkę z COVID-19. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uzasadniał, że poprawka sprowadzała się do zrównania sytuacji tego, który "przez telefon udziela porad i nawet nie widuje się z chorymi", z sytuacją osoby, która "ryzykuje, walcząc z covidem bezpośrednio". - Wstydu nie macie. Nie potraficie przyjąć dobrych rozwiązań i po raz kolejny dzielicie Polaków, tym razem lekarzy - mówił do posłów PiS lider PO Borys Budka.

We wtorek Sejm głosował w sprawie 41 poprawek zgłoszonych przez Senat do nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Wówczas posłowie poparli - mimo zgłoszonego na komisji negatywnego stanowiska rządu - propozycję Senatu, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenia.

W środę posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt, którego celem było - jak wskazano w uzasadnieniu - "konwalidacja błędu", który miał miejsce podczas rozpatrywania senackich poprawek. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 231 posłów, przeciw było 212. Trzech posłów wstrzymało się od głosu.

Sejm wycofuje się z senackiej poprawki dotyczącej dodatków dla służby zdrowia Radek Pietruszka/PAP

"Ta ustawa to jest ustawa złodzieja"

Zanim posłowie rozpoczęli prace nad projektem, na sali obrad doszło do wymiany zdań między szefami klubów: Lewicy i Koalicji Obywatelskiej oraz prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Krzysztof Gawkowski (Lewica) przypomniał, że celem senackiej poprawki była pomoc pracownikom ochrony zdrowia - lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim "bohaterom i bohaterkom, którzy stoją na pierwszej linii frontu walki z covidem".

- PiS chce tą ustawą okraść tych wszystkich, których wczoraj nagrodziliśmy za ich ciężką pracę. Ta ustawa to jest ustawa złodzieja, która po cichu chce odebrać pieniądze ludziom, którzy walczą o nasze zdrowie - ocenił szef klubu Lewicy. Pytał też "po jakiej stronie" stoją premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Zwrócił się też do wicepremiera Kaczyńskiego z pytaniem, czy bezpieczeństwo obywatela nie oznacza też konieczności zapewnienia większych zarobków pracowników służby zdrowia.

"To jest nadużycie moralne"

Na wystąpienie Gawkowskiego zareagował prezes PiS. - Zdegradowaliście ten Sejm w taki sposób, którego nawet za najgorszych czasów tego 30-lecia, kiedy tutaj siedziała inna lewica, ta czysto SLD-owska, nie było, ale to jest tylko kwestia poboczna - mówił Jarosław Kaczyński. Zaapelował też do posłów klubu Lewicy, by wrócili do "obyczajów tej lewicy, której już tutaj nie ma". - Bo chociaż były złe, to nieporównanie lepsze niż wasze - dodał szef PiS.

Jarosław Kaczyński, odnosząc się do poprawki Senatu o dodatkach dla pracowników służby zdrowia ocenił, że sprowadzała się ona do zrównania sytuacji tego, który "przez telefon udziela porad i nawet nie widuje się z chorymi", z sytuacją osoby, która "ryzykuje, walcząc z covidem bezpośrednio". - Mają być potraktowani tak samo? To jest nadużycie moralne - uznał Kaczyński.

Zwrócił też wagę, że przyjęcie poprawki Senatu oznacza wydatek rzędu 40 miliardów złotych rocznie i prowadzi do zniszczenia NFZ oraz finansów publicznych. "Robicie tak specjalnie po to, żeby zniszczyć polskie państwo" - ocenił prezes PiS.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński Radek Pietruszka/PAP

"Obraz Polski, który zbudowaliście jest fałszywy"

- Wstydu nie macie. Nie potraficie przyjąć dobrych rozwiązań i po raz kolejny dzielicie Polaków, tym razem lekarzy - oświadczył przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, zwracając się do posłów PiS. Ocenił, że "nie ma żadnej różnicy, czy ktoś pracuje w walce z covidem w takim, a nie innym szpitalu".

- Wiecie, że zbankrutowaliście, że obraz Polski, który zbudowaliście jest fałszywy. Nie macie pieniędzy, kasa jest pusta. Kłamaliście rano, kłamiecie w południe i potraficie kłamać wieczorem - oświadczył. Zarzucał obozowi rządzącemu, że "po raz kolejny chce okradać Polaków", a tym razem "polskich lekarzy".

Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka Radek Pietruszka/PAP

- To, co robicie, jest kpiną - mówił do posłów PiS lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Kpicie z parlamentaryzmu i wczorajszej decyzji Sejmu, również waszej, bo za nim głosowaliście. Ale co najgorsze, że zakpiliście ze współczesnych bohaterów Rzeczypospolitej - oświadczył. Podkreślił, że pracownikom medycznym walczącym z pandemią "ta premia należy się nie od dziś, nie od wczoraj, tylko od marca 2020 roku, kiedy rozpoczęli walkę na pierwszej linii frontu".

- Ale tu nie ma szacunku dla zdrowia i życia, jest utrata kontroli nad państwem. Utraciliśmy kontrolę nad epidemią, utraciliśmy kontrolę nad państwem, ale też utraciliście kontrolę nad większością, bo wczoraj większość przegłosowała poprawkę - ocenił lider PSL.

Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz Leszek Szymański/PAP

Poseł Artur Dziambor z Konfederacji ironizował, że w uzasadnieniu nowelizacji ustawy wystarczyło napisać trzy zdania. - Wystarczyło napisać: "przepraszamy, walnęliśmy się". Ocenił, że taki tryb procedowania to "urządzanie szopki z ustawą napisaną w pięć minut". - Przepchniecie to oczywiście, bo macie większość w tej izbie. Ale wiedzcie, że to wygląda obrzydliwie. I dzisiaj, podczas tych protestów na zewnątrz, ja się troszkę boję, że mogą się tam przyłączyć lekarze - powiedział poseł Konfederacji.

Autor:asty//now

Źródło: PAP