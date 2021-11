Sejmowe spotkanie w sprawie epidemii. Witek widzi "punkty wspólne", Sroka "smutny obraz bezradności"

Zakończyło się spotkanie szefów klubów i kół w sprawie epidemii COVID-19, które zorganizowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Oceniła, że udało się znaleźć "punkty wspólne" i zapowiedziała, że odbędzie się "spotkanie robocze" z resortem zdrowia. Inni uczestnicy środowej rozmowy - Magdalena Sroka z Porozumienia i Szymon Hołownia z Polski 2050 - skrytykowali jego przebieg. "Nie ma chęci działania, jest chęć dalszego debatowania i przerzucania odpowiedzialności. Smutny obraz bezradności i braku społecznej empatii" - napisała Sroka.

W środę w południe w Sejmie odbyło się spotkanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek z przewodniczącymi klubów i kół parlamentarnych. Poza posłami i senatorami w rozmowach wzięli udział m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze. Rozmowa miała dotyczyć projektu, który między innymi daje pracodawcy możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony.

Marszałek Sejmu po spotkaniu z opozycją: padały konkretne propozycje

Po spotkaniu Witek zorganizowała briefing. Powiedziała, że spotkanie było "merytoryczne", a dyskusja "rzeczowa". - Padały konkretne propozycje, szczególnie ze strony Koalicji Polskiej, Kukiz'15, Lewicy, Polski 2050 - wyliczała.

Poinformowała, że "propozycja na końcu była taka, żebyśmy spotkali się - już beze mnie - roboczo z resortem zdrowia, gdzie przedstawiciele klubów i kół przedstawią swoje propozycje". - Myślę, że bardzo szybko, w piątek będzie informacja od wiceministra (Waldemara - red.) Kraski, gdzie i w jakim trybie będzie można się spotkać. Ministerstwo i rząd odniesie się do tych propozycji poszczególnych klubów i kół - przekazała.

Powiedziała, że w czasie środowych rozmów było widać "punkty wspólne" dla wszystkich uczestników. - Mam nadzieję, że z tych rozwiązań proponowanych dzisiaj przez kluby i koła może powstać projekt, który będziemy mogli przyjąć ponad podziałami, we współpracy z rządem. (...) Widzę na to szansę - mówiła.

Witek po sejmowym spotkaniu w sprawie epidemii TVN24

Witek:musimy sobie przypomnieć, że ten wirus wciąż między nami jest

Jak przekazała marszałek Sejmu, przedstawiciele opozycji wskazywali m.in., że wszystkie rekomendacje Rady Medycznej przy premierze powinny być "jawne i rząd powinien się tych rekomendacji trzymać, przestrzegać, wtedy byłoby dobrze". Oceniła przy tym, że "te rekomendacje są jawne".

Przekazała, że najnowsza rekomendacja z 22 listopada zaleca, by zachęcać do szczepień. - I zachęcamy, bo szczepienia chronią przede wszystkim tych, którzy się zaszczepili przed ciężką chorobą, przed śmiercią czy hospitalizacją - mówiła Witek.

- Druga sprawa - maseczki. One jednak z dużej mierze, czterokrotnie zmniejszają ilość czy moment, gdy możemy się od kogoś zarazić. One chronią, dlatego trzeba tego (obowiązku noszenia ich - przyp. red.) przestrzegać - powiedziała. - Nie zamykamy zakładów pracy, możemy funkcjonować w przestrzeni publicznej, ale jednocześnie to apel do nas i ostrzeżenie, że musimy sobie przypomnieć, że ten wirus wciąż między nami jest i musimy zachować naprawdę te reżimy bezpieczeństwa, które są przez nas czasami zapominane - dodała.

Sroka: smutny obraz bezradności

Rzeczniczka i wiceprzewodnicząca Porozumienia, która również brała udział w spotkaniu, skomentowała je na Twitterze. "Spotkanie potwierdziło nasze obawy. Nie ma chęci działania, jest chęć dalszego debatowania i przerzucania odpowiedzialności. Smutny obraz bezradności i braku społecznej empatii" - napisała.

Hołownia: wzięliśmy raczej udział w czymś w rodzaju słuchowiska

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, określił spotkanie mianem "słuchowiska". "Każdy powiedział swoje, a polityczna ramówka idzie dalej". "Opowiedzieliśmy wiceministrowi, jak skutecznie walczyć z COVID-em, na co usłyszeliśmy, że rząd już skutecznie z COVID-em walczy. (...) IV falo witaj".

Później Hołownia mówił na konferencji w Sejmie, że "wzięliśmy raczej udział w czymś w rodzaju słuchowiska". - Przyznam, że na bardzo wysokim merytorycznym poziomie, ale to było słuchowisko. Każdy wygłosił swoją kwestię, po czym ramówka polityczna będzie z całą pewnością toczyć się dalej - komentował.

Hołownia: wzięliśmy raczej udział w czymś w rodzaju słuchowiska TVN24

Posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek dodała, że jej koło oczekuje "pokazania przez rząd projektu rządowego i na jego bazie możemy pracować i deklarujemy oczywiście współpracę".

- Przynieśliśmy też szereg merytorycznych postulatów, ale postulaty nie zostały położne po to, żebyśmy w Sejmie tworzyli jakiś alternatywny projekt poselski, tylko cały czas czekamy na projekt rządowy - mówiła. Bo - jak argumentowała - "to rząd ponosi odpowiedzialność za walkę z epidemią".

Gill-Piątek: oczekujemy pokazania przez rząd projektu rządowego i na jego bazie możemy pracować TVN24

Gawkowski: minusem brak ministra Niedzielskiego

Krzysztof Gawkowski, który reprezentował Lewicę, napisał, że "ewidentnym minusem" spotkania była nieobecność ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Na późniejszej konferencji w Sejmie mówił zaś, że spotkanie "miało bardziej charakter polityczny niż merytoryczny i to jest główna konkluzja". - Rząd nie był reprezentowany na najwyższym poziomie, bo nie było ministra Niedzielskiego i to jest największy zarzut do dzisiejszego spotkania - dodał.

Jego zdaniem dobrze się stało, że marszałek Sejmu zorganizowała spotkanie, bo dało to przestrzeń do rozmowy "o tym, jakie mamy propozycje".

Dodał, że Lewica przedstawiła cztery punkty działania, które mają doprowadzić do tego, aby "szpitale były mniej obciążone a ludzie nie umierali". Dodał, że jego klub składa na piśmie do Niedzielskiego informację o swoim propozycjach.

Gawkowski: spotkanie miało bardziej charakter polityczny niż merytoryczny

Kosiniak-Kamysz: minister odniesie się do propozycji i zaprosi na spotkanie

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił po spotkaniu, że jego formacja przedstawiła "propozycje gratyfikacji finansowej za szczepienia, otwarcia prywatnej ochrony zdrowia czy uruchomienia specjalnych dodatków covidowych dla salowych, dla personelu niemedycznego".

- Ustalenie, które dzisiaj zapadło, to, że w krótkim czasie minister zdrowia odniesie się do propozycji zgłoszonych przez poszczególny kluby parlamentarne - przekazał.

Pytany o projekt ustawy, który miałyby między innymi dawać pracodawcy możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony i który miał być omawiany na spotkaniu, ocenił, że "nie warto już o nim rozmawiać". - Bo on nie został zgłoszony, nie był w żaden sposób dyskutowany - powiedział szef ludowców. Kosiniak-Kamysz mówił również, że "nie ustalaliśmy powołania zespołu". - Doszło tylko i wyłącznie do tego ustalenia, że pan minister odniesie się do propozycji i zaprosi na spotkanie - wyjaśniał.

- Myślałem, że przyjdzie Adam Niedzielski, jego nieobecność jest dyskwalifikująca dla niego - oceniał Kosiniak-Kamysz. Podobnie dyskwalifikujący jest zdaniem lidera PSL brak przedstawienia jakichkolwiek propozycji przez ministra zdrowia.

Kosiniak-Kamysz po spotkaniu opozycji z marszałek Sejmu TVN24

Poseł Jacek Protasiewicz powiedział, że przez całe spotkanie przedstawiciele PiS milczeli, tylko wicemarszałek Senatu Marek Pęk powiedział, że przymus nie zdał egzaminu w Austrii i nie zda także w Polsce. - A (wice)minister Kraska, to jest moja opinia, raczej prezentował stanowisko, że wszystko jest świetne, idzie w dobrym kierunku i niedługo szczyt czwartej fali nas ominie - mówił Protasiewicz.

Politycy KP-PSL przyznali przy tym, że atmosfera spotkania była sympatyczna i każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie. - Marszałem Sejmu wzięła na siebie rolę tworzącej jakąś przestrzeń do dyskusji, tego nikt nie robił od ponad roku - powiedział Kosiniak-Kamysz. Protasiewicz ocenił zaś, że "pani marszałek przejęła rolę od premiera, który w sprawie walki z pandemią jest po prostu bierny".

Autor:ads, akr/adso

Źródło: TVN24, PAP