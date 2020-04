Ustawa w sprawie pomocy dla przedsiębiorców przyjęta. Z kilkoma poprawkami opozycji

W trakcie prac nad ustawą w Sejmie posłowie zgodzili się także, by do nowego prawa dodać przepis, który pozwala na eksmisję sprawców przemocy domowej, mimo generalnej zasady zakazu eksmisji w czasie epidemii koronawirusa. Propozycję w tej sprawie zgłosiła Koalicja Obywatelska.

Jednym z rozwiązań wprowadzanych przez uchwaloną w środę ustawę jest wprowadzenie 3-miesięcznych "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Zgodnie z "pierwszą" tarczą antykryzysową takie uprawnienie dotyczyło mikrofirm niezatrudniających do 9 pracowników. Po zmianie przepisów, firmy zatrudniające do 49 osób, będą mogły liczyć na 50-proc. ulgi w składkach na ZUS.

Dotyczyły one spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, by ich organy mogły podejmować decyzje w czasie epidemii przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.

Jak głosowały kluby

Zgłoszono 77 poprawek, komisja zarekomendowała przyjęcie ośmiu

Wcześniej Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała cztery poprawki przygotowane przez PiS. Jedna z nich daje uprawnienie premierowi, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, do ustanowienia w drodze rozporządzenia dnia wolnego od pracy. Inna pozwala na bezpłatne korzystanie ze stron internetowych należących do jednostek sektora finansów publicznych. Kolejna przewiduje wyłączenia ze stosowania, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, niektórych przepisów kodeksu wyborczego przy przeprowadzaniu w 2020 r. wyborów powszechnych na prezydenta. Chodzi o regulacje w zakresie: podawania informacji do wiadomości wyborców w formie obwieszczenia, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania przez pełnomocnika, ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.