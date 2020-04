Zmiany w pakiecie antykryzysowym. Co zakłada ustawa?

W czwartek przed północą Sejm przyjął część senackich poprawek do rządowego pakietu wsparcia dla firm, nazywanego tarczą antykryzysową. Zmiany dotyczą między innymi składek ZUS i świadczenia postojowego.

W czwartek późnym wieczorem Sejm zgodził się na 45 z 95 poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która jest uzupełnieniem tak zwanej tarczy antykryzysowej i ma zapobiegać negatywnym ekonomicznym skutkom epidemii. Głosowanie odbyło się w dwóch blokach, mimo sprzeciwów opozycji.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Radek Pietruszka/PAP

Co zmieniło się w tarczy?

Zmiany przyjęte przez Sejm dają uprawnienia Polskiemu Funduszowi Rozwoju do uruchomienia pomocy finansowej dla firm i rozszerzają jego uprawnienia, między innymi umożliwiając mu emisję obligacji.

Zwolnienie ze składek

Zgodnie ustawą poszerzone będzie grono uprawnionych do zwolnienia na trzy miesiące ze składek ZUS. Poza samozatrudnionymi i mikrofirmami (zwolnionymi ze 100 procent składki) zwolnione będą firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Zwolnienie ze składek przysługuje za marzec, kwiecień i maj 2020 roku, ale w przeciwieństwie do mikrofirm - tylko z 50 procent składki.