Sejm przegłosował nowelizację specustawy dotyczącej koronawirusa

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek po godzinie 16.30 zarządziła przerwę w obradach Izby do godz. 21. Zaznaczyła jednak, że może się okazać, że przy tak dużej liczbie poprawek do projektu ustaw tarczy antykryzysowej wznowienie obrad może nastąpić jeszcze później. Tak też się stało - Sejm wznowił obrady po godzinie 23.

- Prawda jest taka, że ja do tego systemu próbuję się zalogować od półtorej godziny i jeszcze ani razu mi się nie udało. Przez jedną chwilę pojawił się komunikat, że jestem w systemie, ale po 10 sekundach ten system mnie wyrzucił. Wydaje mi się, że strona jest po prostu przeciążona, do tej pory była stosowana do tego, żeby posłowie mogli składać interpelacje przez tę stronę. Na razie pewnie 5-10 posłów mogło to robić a nie 460 i ten system wydaje się po prostu nieprzygotowany - powiedział Tomczyk.