PiS odrzuciło poprawki Senatu. Opozycja: tekturowa płachta zamiast antykryzysowej tarczy

- Oszukano miliony osób, które wierzyły w tarczę antykryzysową, a zamiast tego dostały dziurawą, tekturową płachtę - powiedział lider PO Borys Budka, komentując odrzucenie przez Sejm senackich poprawek do rządowej specustawy ws. koronawirusa. - To jest kpina z tych, którzy oczekują pomocy - stwierdził szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli specustawy dotyczącej walki z koronawirusem. Za odrzuceniem opowiedziało się 235 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Dotyczyły one między innymi zmian w Kodeksie wyborczym i Radzie Dialogu Społecznego.