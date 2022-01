Do Sejmu wpłynął projekt ustawy zastępujący "lex Hoc". Nie wiadomo, jakie będą zmiany

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący walki z pandemią i zastępujący projekt "lex Hoc". Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapewniła, że będzie on procedowany jeszcze na tym posiedzeniu, czyli dziś lub jutro. Nieznane są na razie zapisy nowego projektu.

- To jest koniecznie. PiS potrafił w ciągu nocy opracowywać różne projekty szkodliwe dla Polski i je wprowadzać w ciągu kilku godzin - przypomniała Senyszyn. Dlatego - jak wyjaśniła - wnosi o wprowadzenie do porządku obrad pierwszego czytania tego projektu, który posłowie "mieli dziś rano dostać". Senyszyn uzasadniła potrzebę szybkiego procedowania tego projektu wysokim poziomem zakażeń. - Polacy chorują, Polacy umierają, trzeba szybko działać - podkreśliła.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwracając się do Senyszyn, poinformowała, że projekt ten właśnie wpłynął do Sejmu. - Postaramy się na tym posiedzeniu tak szybko, jak to jest możliwe, ten projekt przeprocedować i uchwalić - zapowiedziała.

Projekt lex Hoc zastąpi inny

W wtorek wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki po wieczornym posiedzeniu Prezydium Sejmu przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że zamiast projektu "lex Hoc" - ustawy o weryfikacji przez pracodawców szczepień przeciw COVID-19 - we środę "prawdopodobnie" wpłynie projekt, który go zastąpi.

- Będzie on trochę inny, ale dotyczyć będzie tych samych problemów - stwierdził Terlecki. Zapytany, po co nowy projekt, skoro ma on dotyczyć tych samych problemów, Terlecki odpowiedział: - Bo on jest inny niż ten, który dotąd był w Sejmie. Nie odpowiedział jednak na pytanie, jakie zmiany będzie zawierał nowy projekt.