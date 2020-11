Pracownicy sanepidu nie zadzwonią. Nowe procedury w sprawie kwarantanny i izolacji

"W ramach digitalizacji inspekcji wprowadzono zmiany. Istnieje ogólnopolska infolinia do kontaktu z sanepidem. Zniesiono obowiązek wystawiania decyzji w formie papierowej. Pracownicy inspekcji nie dzwonią już z informacją o nałożonej kwarantannie czy izolacji, robi to automat" - poinformował w niedzielę na Twitterze Główny Inspektorat Sanitarny.

Cel: odciążenie pracowników sanepidu

W systemie informatycznym EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) Straż Graniczna zamieszcza informacje adresowe i kontaktowe osób powracających do kraju z zagranicy, objętych obowiązkową kwarantanną. System ten jest również wykorzystywany do przetwarzania danych innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także osób podlegających izolacji w warunkach domowych, osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, oraz osób zakażonych tym wirusem.