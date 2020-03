Są najbardziej narażeni na zakażenie. Sanepid: medycy będą badani częściej niż dotychczas

Sanepid rozszerza dostęp do testów na koronawirusa dla medyków. Nie muszą oni już dokumentować kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie. Każdy objaw sugerujący chorobę COVID-19 będzie wskazaniem do badań diagnostycznych.

Medycy kluczowi

Zmiana związana jest z poniedziałkowym poszerzeniem "definicji przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniem ludzi nowym wirusem SARS-CoV-2". Jak wytłumaczył rzecznik, najważniejsza zmiana dotyczy właśnie medyków i udostępnienia im większej możliwości wykonania testów na wykrycie patogenu wywołującego COVID-19. - To kluczowe, by skutecznie ograniczyć skutki epidemii - dodał Bondar.

- Najważniejsza zmiana to wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego i ich szczególna ochrona. W tej chwili jesteśmy w zaawansowanej fazie epidemii. Dochodzi do zakażeń poziomych. W ogromnej większości przypadków cały czas mamy kontrolę nad nimi, ale pojawiają się też przypadki, gdy nie jesteśmy w stanie ustalić źródła zakażenia - wyjaśnił Bondar.

Masz duszności? Potraktują cię, jakbyś miał koronawirusa

- Dla ludzi młodych to są nieraz lekkie przeziębienia. Takie przypadki nie muszą być leczone w szpitalu. Musimy maksymalnie teraz chronić personel medyczny i odciążać szpitale, by miały czas i możliwość zajmowania się pacjentami, których stan zdrowia jest poważny. Chodzi o to, by było mniej ofiar - podsumował.