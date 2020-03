Zamknięte szkoły i uczelnie? Rzecznik rządu: od takich decyzji może nas dzielić tylko kilka dni

Rzecznik rządu: jeżeli pojawi się jeszcze kilkadziesiąt przypadków zakażenia, będą odgórne decyzje o zamykaniu imprez

Gość "Rozmowy Piaseckiego" był pytany, czy rząd planuje zakazać organizowania imprez masowych. - Na tym etapie, gdy liczba zachorowań nie wymaga tego, by odgórnie zamykać imprezy, to jest rekomendacja. Natomiast jeżeli dojdzie do sytuacji rozszerzenia liczby zachorowań, to będą podejmowane decyzje o charakterze administracyjnym i zamykanie tych imprez - mówił.