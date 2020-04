Rzecznik resortu zdrowia wyszedł bez maseczki. Tłumaczy, dlaczego

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz na czwartkowej konferencji prasowej przed budynkiem resortu pojawił się bez zakrytego nosa i ust. Dziennikarze zapytali, jak to się ma do obowiązku, który wszedł w życie o północy.

- Ważne, że z państwem zachowuję odpowiedni dystans. To w takiej sytuacji jest wskazane i wystarczające. Jeżeli musielibyśmy w tej sytuacji stać bliżej siebie, na pewno taką maseczkę miałbym założoną - dodał, zwracając się do dziennikarzy. Rzecznik wyjaśnił, że mimo tego, że konferencja była przeprowadzona na zewnątrz, był to nadal teren budynku ministerstwa.

Więcej testów po okresie świątecznym

Andrusiewicz dodał do tych danych, że obecnie jest w Polsce 78 laboratoriów wykonujących testy, a ostatniej doby wykonano ich 11 700. - Wracamy do skali wykonywania testów sprzed świąt, kiedy zanotowaliśmy 11 tysięcy 200 testów. Okres świąteczny to w całej Europie okres, kiedy była zmniejszona liczba testów i zmniejszona liczba raportowanych osób z zakażeniem - wyjaśnił. -Problemu z testowaniem i dostępnością do testów nie ma - zapewnił.