Rzecznik Praw Obywatelskich chce codziennych raportów od Służby Więziennej. "Niepokój o zdrowie przebywających za murami"

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO NA TVN24 GO>>> Jednocześnie Bodnar w piśmie do dyrektora generalnego SW gen. Jacka Kitlińskiego zwrócił się o przekazywanie mu informacji z zakładów karnych o przypadkach zastosowania kwarantanny wobec osób podejrzanych o zakażenie i hospitalizacji osób chorych. Poprosił także o wyszczególnianie w tych informacjach, czy przypadki te dotyczą skazanych, tymczasowo aresztowanych, bądź ukaranych, albo funkcjonariuszy lub pracowników - ze wskazaniem jednostek penitencjarnych, w których wystąpiło zakażenie. "Sytuacja epidemiczna w całym kraju pogarsza się. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osobom pozbawionym wolności przebywającym w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz funkcjonariuszom i pracownikom jednostek penitencjarnych wymaga podejmowania zorganizowanych działań" - zaznaczył Bodnar w piśmie zamieszczonym na stronie RPO.

"Izolacja praktycznie niemożliwa"

Wskazał, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sygnalizowała, iż takie miejsca jak więzienia stwarzają o wiele większe ryzyko dla zakażenia COVID-19 niż życie na wolności. "Miejsca detencji są bowiem zamkniętymi środowiskami, w których ludzie żyją obok siebie, w bliskiej odległości. Fizyczne zdystansowanie się i izolacja w takich warunkach są praktycznie niemożliwe" - głosi informacja Rzecznika. W związku z tym RPO zwrócił się o poinformowanie go o szczegółach procedur mających na celu przeciwdziałanie koronawirusowi w zakładach karnych, a także o sposobach postępowania wobec zakażenia lub podejrzenia o zakażenie, które zostały opracowane na podstawie międzynarodowych zaleceń.

Ponadto Bodnar w swym piśmie zwrócił uwagę na utrudnione kontakty adwokatów z klientami pozbawionymi wolności. Zaproponował w związku z tym zwiększenie możliwości kontaktu telefonicznego osadzonych z adwokatem. "Poprosił też o informacje, co zrobiono, by zapewnić bezpieczną realizację prawa osadzonych do obrony, zwłaszcza - do kontaktu z obrońcą w formie widzeń. Na praktykę niezgodną z prawem wskazują bowiem informacje od adwokatów o konieczności przedkładania przez nich w jednostce penitencjarnej zaświadczenia o stanie zdrowia, by móc spotkać się z osadzonym klientem" - przekazało Biuro Rzecznika.