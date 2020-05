Rzecznik praw dziecka apeluje do nauczycieli: podnieśmy oceny wszystkim uczniom

- Uczniowie ponieśli największe konsekwencje zdalnej edukacji. Na radach pedagogicznych podwyższmy im oceny o jeden - zaapelował do nauczycieli rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Tłumaczył, że w ten sposób wszyscy uczniowie dostaną promocję do następnej klasy i "zaczną nowy rok z czystą kartą i dobrym humorem".

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak ocenił w niedzielę na antenie Radia Zet, że to "uczniowie ponieśli największe konsekwencje zdalnej edukacji". - Wszyscy musieli się do tego przygotować, ale nasze dzieci miały największe z tym trudności. My, rodzice, też musieliśmy się w to włączyć, nagle się okazało, że matematyka, chemia i wiele innych przedmiotów musi nam wrócić do głowy. Ale to dzieci poniosły największe konsekwencje - podkreślił Pawlak.

Pawlak apeluje o podwyższenie uczniom ocen

Zwrócił się do nauczycieli z apelem, żeby "nieco złagodzić te konsekwencje". - A w jaki sposób? Na radach pedagogicznych do tych arytmetycznych wyników, które wychodzą z ocen jednostkowych, sprawdzianów, klasówek, odpytań, po prostu zróbmy plus jeden. Proszę o to, aby oceny dla wszystkich uczniów w Polsce były plus jeden od rzecznika praw dziecka i od was drodzy nauczyciele - zaapelował rzecznik.

Pawlak tłumaczył, że w ten sposób wszyscy uczniowie uzyskają promocję do następnej klasy. - Żeby we wrześniu, gdy rozpoczniemy nowy rok, wszyscy mogli zacząć z czystą kartą i z dobrymi humorami, żeby ten trudny okres trzech ostatnich miesięcy nie był podstawą do tego, żeby któryś uczeń miał problemy z promocją - mówił.

- Prośba: plus jeden przy ocenianiu i wszyscy we wrześniu mam nadzieję, że nadrobimy ten stracony czas - powiedział.

Autor:ads/b

Źródło: PAP