"Osiągnęliśmy punkt przesilenia. Teraz od nas zależy, co się zadzieje"

- Czy będziemy mieli w dalszym ciągu stabilizację w najbliższych dniach – bo na pewno o spadkach trudno już będzie mówić – czy też z racji tego, że w wakacje daliśmy sobie odpocząć od szczepień, będziemy mieli wzrosty – mówił rzecznik resortu zdrowia. Zdaniem Andrusiewicza, "ta sytuacja, z którą mamy do czynienia dzisiaj może pójść w dwóch kierunkach i zagrożeniem w przypadku braku wystarczającej liczby zaszczepionych osób jest to, że pójdziemy w kierunku czwartej fali".

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia pytany był również o to, ile przypadków mutacji koronawirusa potwierdzono w Polsce. - Ogółem mamy w kraju odnotowanych ponad 200 zakażeń mutacjami Beta, Delta i Gamma, z czego najwięcej zakażeń to są zakażenia mutacją Delta. W ciągu ostatnich dni przybyło ponad 30 nowych, zdiagnozowanych zakażeń mutacją Delta i obecnie mamy ich 153 – mówił Andrusiewicz. Jak dodał, potwierdzono także trzy zakażenia wariantem Lambda.

Andrusiewicz: czeka nas walka o każdy procent zaszczepionych

Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że celem rządu jest osiągnięcie odporności poszczepiennej na poziomie 80 procent. Jak dodał, jest to "dużym wyzwaniem". - Musimy wziąć pod uwagę, że 70 procent osób, to osoby zadeklarowane i chętne do szczepień. Niezaszczepionych mamy jeszcze tak naprawdę 15 procent do osiągnięcia tych 70 procent, ale później o każdy procent to będzie bardzo żmudna i trudna walka – ocenił.