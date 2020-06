Czy szczepienia na koronawirusa będą obowiązkowe? "Na pewno będą wskazania co do grup ryzyka"

Każda grupa podwyższonego ryzyka to grupa, która powinna być zaszczepiona w pierwszej kolejności - powiedział na antenie TVN24 Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia.

W naszym kraju potwierdzono we wtorek 300 przypadków zakażenia koronawirusem, 16 osób zmarło . W sumie w Polsce odnotowano 32 527 przypadki potwierdzonych zakażeń, 1375 osób zmarło.

"Polska będzie tę szczepionkę kupować"

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany na konferencji prasowej o kwestię szczepień na koronawirusa, odpowiedział, że resort czeka aktualnie na efekty prac "największych koncernów na świecie". - To raczej te koncerny, jako pierwsze, wypuszczą tę szczepionkę. Na pewno Polska będzie tę szczepionkę kupować - uściślił.

Czy szczepienia będą obowiązkowe? - Na pewno będą wskazania co do grup ryzyka - mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia. - Każda grupa, która jest grupą podwyższonego ryzyka, czyli personel medyczny, osoby starsze, to grupa, która powinna być zaszczepiona w pierwszej kolejności - tłumaczył.