Andrusiewicz: odmrażamy łóżka dla pacjentów niecovidowych, nie wykluczamy otwarcia sanatoriów

Na poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że "dane w zakresie zakażeń systematycznie spadają". - To są spadki rzędu dwóch, trzech procent dziennie, ale jednak te spadki są, co pokazuje, że w Polsce epidemia, wbrew innym europejskim państwom, ustabilizowała się na dość niskim poziomie - mówił. Dodał, że "to nie znaczy, że to ma nas w pełni uspokajać". - To pokazuje, że dość skutecznie naszymi obostrzeniami walczyliśmy z epidemią i mogliśmy ją ustabilizować poniżej progu dziesięciu tysięcy zakażeń, bo w tej chwili poza danymi weekendowymi, czyli danymi, które raportujemy w niedzielę czy też poniedziałek, mówimy o liczbach zakażeń na poziomie pięciu, sześciu czy siedmiu tysięcy - wskazywał Andrusiewicz.