Koronawirus. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: siedmiodniowa kwarantanna od wtorku

Rozporządzenie skracające kwarantannę do siedmiu dni zostanie opublikowane w poniedziałek, wejdzie w życie od wtorku - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jeden dzień przesunięcia w czasie - jak wyjaśnił - wynika z konieczności ostatnich zmian w systemie informatycznym obsługującym zdarzenia epidemiczne, co ma stać się właśnie w poniedziałek.

Zgodnie z zapowiedziami rządu skrócona kwarantanna miała objąć osoby kierowane na nią od poniedziałku 24 stycznia. W związku z przesunięciem dnia ogłoszenia, przepisy wejdą w życie we wtorek 25 stycznia.

Kwarantanna

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na COVID-19. W myśl obecnych przepisów, co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika.