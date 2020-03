Rzecznik resortu zdrowia: Agencja Rezerw Materiałowych nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich szpitali

Musimy ten sprzęt mieć zabezpieczony tam, gdzie odbywa się bezpośrednia walka z koronawirusem. Tam musimy koncentrować nasze wszystkie siły i wszystkie zapasy. Jeżeli mówimy teraz o zabezpieczeniu wszystkich szpitali w kraju, to oczywiście Agencja Rezerw Materiałowych nie jest w stanie tego zabezpieczyć - mówił w TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "mamy bardzo poważne problemy, jeśli chodzi o medyczny sprzęt ochronny" i że "w tej przestrzeni nie doceniono zagrożenia". Do tych słów nawiązał następnie w TVN24 rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tłumaczył, w jaki sposób odbywa się zaopatrywanie szpitali w medyczny sprzęt ochronny.

- Agencja Rezerw Materiałowych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia kupuje sprzęt ochrony osobistej. Ten sprzęt jest w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych i jest na bieżąco wydawany. Ale pamiętajmy - dla nas pierwszoplanowe są stacje zakaźne i stacje ratownictwa medycznego - wskazywał. - Jeżeli są jakieś braki w stacji ratownictwa medycznego, to ja liczę, że kierownictwo takiej stacji zna zasady wnioskowania o sprzęt ochrony osobistej i może takie wnioski kierować. Może kierować również do wojewody wniosek o zabezpieczenie środków finansowych, ale przede wszystkim do Ministerstwa Zdrowia o wydanie sprzętu ochrony osobistej - tłumaczył.