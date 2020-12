Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: epidemia się nie skończyła, dzienne bilanse zakażeń wzrosną

"Epidemia się nie skończyła, nie opadła, nadal trwa"

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił w poniedziałek na konferencji prasowej, że nie możemy pozwolić na to, by takie stosunkowo niskie wyniki "zwiodły nas i zaciemniły nam obraz".

- Epidemia się nie skończyła, nie opadła, nadal trwa. Fakt, że przez dwa dni mamy trzy, a nie 10 czy 15 tysięcy zakażeń nie może powodować i wpływać na nasze poczucie spokoju. Nie możemy być spokojni o to, że epidemii już nie ma - podkreślał rzecznik.

Tłumaczył, że niskie bilanse wynikają z tego, że w okresie świątecznym nie było zleceń do przeprowadzania testów na SARS-CoV-2 z podstawowej opieki zdrowotnej, a obywatele nie zgłaszali się do punktów pobrań.

"Te wyniki wzrosną, możemy być pewni, że będą wyższe"

- Na pewno nie możemy być spokojni, obserwując te wyniki. Te wyniki wzrosną, możemy być pewni, że będą wyższe. Już jutro wynik powinien być wyższy. Powinny się pojawić nowe zlecenia z POZ, obywatele szerzej kierują się do punktów drive-thru i częściej są wymazywani w szpitalach - mówił Andrusiewicz.

Podkreślił, że "cały czas ważny jest apel, byśmy przestrzegali reguł sanitarnych". Ocenił, że efekt tego, jak zachowywaliśmy się w święta, zaobserwujemy w ciągu najbliższych pięciu do 10 dni.

Andrusiewicz: nowe obostrzenia są restrykcyjne, żebyśmy nie startowali trzeciej fali z poziomu 10 tysięcy zakażeń

Rzecznik resortu zdrowia wskazywał, że "pod kątem liczby zajętych łóżek obserwujemy [w poniedziałek - przyp. red.] wzrost o ponad 300". To oznaka - dodał - "że epidemia się jeszcze nie skończyła".

- Jeżeli w najbliższych dniach zlekceważymy nasze zakażenie, nasze symptomy chorobowe, bo na przykład mamy sylwestra, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, że w przyszłym tygodniu trafimy do szpitala. A to dla naszego zdrowia już bardzo duże zagrożenie - podkreślił.