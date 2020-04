Rzecznik policji: około 60 policjantów zakażonych koronawirusem

Jesteśmy przygotowani do tego, aby policjantów w sposób podobny jak inne osoby izolować, chociażby na terenie naszych szkół policyjnych - mówił w TVN24 rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. Przekazał, że około 60 policjantów jest zakażonych koronawirusem. Poinformował także, że do tej pory wystawiono około 9700 mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii.

Insp. Mariusz Ciarka powiedział we "Wstajesz i wiesz", że "poza personelem medycznym policjanci są na pierwszej linii" walki z koronawirusem.

Poinformował, że około 60 policjantów jest zakażonych SARS-CoV-2. Dodał, że to osoby, które zaraziły się od swoich rodzin oraz w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. - Można było chociażby usłyszeć o zamkniętej komendzie w Krotoszynie, gdzie stwierdzono zakażenie u kilku policjantów, a pozostała załoga musiała być poddana kwarantannie - powiedział insp. Ciarka.

- My jesteśmy oczywiście przygotowani do tego, aby tych policjantów w sposób podobny jak inne osoby izolować, chociażby na terenie naszych szkół policyjnych, gdzie specjalne obiekty zostały wytyczone. W miarę możliwości cały czas uzupełniamy zapasy, mówię tutaj o środkach dezynfekujących i środkach ochronnych dla policjantów - dodał.

9700 mandatów za łamanie obostrzeń

Rzecznik KGP poinformował w TVN24, że do tej pory policjanci wystawili około 9700 mandatów za nieuzasadnione wychodzenie z domu i łamanie ograniczeń związanych z obowiązującym w Polsce stanem epidemii.

- W ponad 2600 przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu - dodał. - Były to takie przypadki, gdy ktoś odmówił przyjęcia mandatu albo po prostu policjant uznał, że właściwszym organem do rozpatrzenia konkretnego przypadku będzie sąd - wyjaśnił Ciarka.

- Wielokrotnie informowaliśmy, aby nikt nie dawał nam powodów do karania. Nie chodzi tutaj o karanie ani o żadne statystyki. Proszę mi wierzyć, żaden policjant nie jest rozliczany z tego, ile mandatów w związku z obecną sytuacją przyniesie – mówił rzecznik KGP.

- Chodzi o nasze wspólne zdrowie, o to, abyśmy byli odpowiedzialni, zdyscyplinowani. (…) My, jako policja, zrobiliśmy wszystko, aby dotrzeć do każdego obywatela w tym kraju z informacją, żeby nie wychodzić poza ważnymi czynnościami życiowymi (…), aby nie grupować się, bo to jest dla nas bardzo ważne – dodał.

Podkreślił, że "osoby, które się nie stosują, a przy tym jeszcze po zwróceniu uwagi wchodzą w dyskusje i wręcz wyzywają policjantów, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami".

20 tysięcy złotych za nieprzestrzeganie kwarantanny

Mówił również, że zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi powiatowy państwowy inspektor sanitarny w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, może nałożyć karę do 30 tysięcy złotych.

Podał przykład z Gryfina. - Osoba, która unikała przymusowej kwarantanny (...), została ukarana karą 20 tysięcy złotych - powiedział Ciarka.

Ograniczenia w związku ze stanem epidemii

Do 11 kwietnia obowiązują ograniczenia wynikające z wprowadzenia w Polsce stanu epidemii. Nie możemy swobodnie przemieszczać się, za wyjątkiem wyjść w celu załatwienia najważniejszych potrzeb życia codziennego (na przykład wizyta w sklepie czy u lekarza). Policjanci nie będą karali osób, które są w drodze do pracy lub biorą udział w wolontariacie. Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Po ulicach można przemieszczać się jedynie w grupie do dwóch osób. Zasada ta nie dotyczy rodzin. Osoby niepełnoletnie nie mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłych.

Kara, która może być nałożona na osoby, które nie przestrzegają ograniczeń dotyczących przemieszczania się, przestrzegania zasad kwarantanny czy organizacji zgromadzeń, może wynosić nawet 30 tysięcy złotych.

