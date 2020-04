Od 20 kwietnia powrót do "nowej normalności". Lista zmian 

W czwartek zebrał się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Następnie, około 18.30, odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Poinformował on o czterech etapach znoszenia ograniczeń, które będą stopniowo wprowadzone w związku z epidemią.

- nowe zasady w handlu i usługach: w sklepach do 100 metrów kwadratowych do czterech osób na kasę, w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych - po jednej osobie na 15 metrów kwadratowych

- otwarty wstęp do lasów i parków, z wyłączeniem placów zabaw

- wydarzenia sportowe do 50 osób - w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności

Minister zdrowia Łukasz Szumowski precyzował, że celowo nie ma podanych konkretnych dat przejścia do kolejnych etapów, bo to będzie zależało od stanu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak poinformowała na Twitterze Kancelaria Premiera, decyzja zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków, a są to: analiza przyrostu zachorowań, wydajność służby zdrowia i realizacja wytycznych sanitarnych.