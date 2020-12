Rząd przedstawi dziś procedurę szczepień

Polska złożyła zamówienia na 45 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Będą one darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewnił, że Polska będzie wśród pierwszych krajów, do których trafi szczepionka przeciw koronawirusowi i nie będziemy w tej sprawie traktowani gorzej od innych krajów europejskich. Podkreślił jednocześnie, że to, kiedy dokładnie szczepionki trafią do naszego kraju, jest zależne od ich producentów.