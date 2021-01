Dzisiaj informacja o obostrzeniach. Dworczyk: trzeba iść w kierunku lekkiego rozluźnienia

Od 28 grudnia 2020 roku, początkowo do 17 stycznia 2021 roku, zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią COVID-19. Chodzi między innymi zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 31 stycznia.

W poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że w najbliższych dniach zapadną decyzje co do tego, czy obostrzenia, które obowiązują do końca stycznia, będą przedłużone czy w jakiś sposób zmodyfikowane.

Pytany w czwartek w radiowej Jedynce, czy obecne obostrzenia zostaną poluzowane czy utrzymane, ocenił, że "trzeba patrzeć z ostrożnym optymizmem w przyszłość". Zapowiedział, że "trzeba iść w kierunku lekkiego rozluźnienia pewnych obostrzeń, które do tej pory obowiązywały". - Ale musi to być niezwykle ostrożny proces, bo nie możemy zamykać oczu na to, co dzieje się w innych krajach europejskich - zastrzegł.