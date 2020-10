"Wirus wyprzedza wszystkie jakiekolwiek reakcje rządu". Przedsiębiorcy mówią wprost: będziemy bankrutować

- Idziemy wąską ścieżką pomiędzy niekontrolowanym wybuchem epidemii a bardzo trudnymi wyborami gospodarczymi – mówi Mateusz Morawiecki. – Zapewne wielu przedsiębiorców woli to niż nic, ale nie jest to propozycja, która odpowiada na realne potrzeby firm, które zostały dotknięte obostrzeniami czy całkowitym zamknięciem działalności – zauważa dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski.

Duża część rządowej pomocy będzie dotyczyć tylko firm, którym przychody rok do roku spadły o co najmniej 40 procent. - To są działania, które na pewno nie wystarczą, by ochronić przed bankructwem wystarczającą część branż objętych obostrzeniami – ocenia Grzegorz Baczewski.

Pomoc "nie wyrówna nawet połowy strat"

Zniesienie składki ZUS czy postojowe dla pracownika to potrzebna rzecz - słyszymy w branży. Ale co z czynszami, leasingiem, utrzymaniem sprzętu? Na to ma pójść zapomoga 5 tysięcy złotych. - Koszty klubu o powierzchni 1000 metrów to jest miesięcznie jakieś 100 tysięcy złotych. I co ma nam dać ta pożyczka na poziomie 5 tysięcy? – zastanawia się prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski.