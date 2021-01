Terlecki: sytuacja jest dobra, ale może nam grozić kolejna fala pandemii

W poniedziałek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk zaprosił "w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego i osób zaangażowanych w rządzie w Narodowy Program Szczepień" przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych na spotkanie w kancelarii. Dworczyk wzywał do merytorycznej dyskusji i apelował, by temat szczepień "wyciągnąć poza nawias bieżącej polityki". Spotkanie rozpoczęło się po godzinie 9 we wtorek.