W Czeladzi postawiono namiot dla pracowników przedszkoli - zanim wrócą do pracy, zostaną poddani testom. Podobne badania w Zagłębiu przechodzą mieszkańcy i pracownicy Domu Opieki Społecznej. - Testy finansowane są przez państwo polskie. Każdy obywatel, który zgłosi się do lekarza, a lekarz uzna za zasadne wykonanie testu, nie płaci za ten test, nie ma żadnych restrykcji – mówi dr Marek Czekaj, dyrektor ds. lecznictwa szpitala w Czeladzi.

"Rozporządzenie ogranicza ilość robionych testów"

- To rozporządzenie ogranicza ilość robionych testów. Jeżeli będzie tak, że będziemy mieli mało zleceń ze służby zdrowia, a będzie dużo osób, które chcą się zbadać, to one nie będą miały takiej możliwości – mówi dyrektor ds. operacyjnych Geneme Aleksandra Miedzianowska. Z kolei Wojciech Onufrowicz, dyrektor regionu centralno-wschodniego Diagnostyki, zwraca uwagę, że jeśli zostanie zlecone siedem tysięcy testów, to zrealizowanych będzie tylko trzy tysiące.