Łagodzenie zakazów rozłożone na raty. Oto, co się zmienia od poniedziałku

Co się zmienia?

- Będzie można swobodnie wchodzić do lasów i parków narodowych w całej Polsce. W lesie nie będzie obowiązku zasłaniania nosa i ust. W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślono, że lasy, które zajmują powierzchnię około 9,2 miliona hektarów, są bezpieczne dla ludzi.

- Obowiązek zakrycia nosa i ust został zniesiony dla osób w pojeździe, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem do 4. lat lub osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. Obowiązujące do tej pory rozporządzenie znosiło obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do 4. roku życia