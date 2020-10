Obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych. Sprawdź, jakie są różnice

W piątek resort zdrowia podał, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 7705 osób. Zmarło 132 chorych, co jest najwyższym tragicznym bilansem w ciągu jednej doby. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwie małopolskim – 1105. Dotąd najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w czwartek 15 października. Wtedy poinformowano o wykryciu 8099 nowych przypadków COVID-19 i o 91 zgonach.

W piątek zaś w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące nowych restrykcji związanych z epidemią – między innymi od soboty w całym kraju lokale gastronomiczne otwarte będą od godziny 6 do 21, wydarzenia sportowe odbywać się będą bez udziału publiczności. Od poniedziałku obowiązywać zaś będzie zakaz organizowania imprez okolicznościowych w strefie czerwonej.

Maski

Edukacja

W strefie żółtej w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe. Nauczanie w systemie hybrydowym w szkołach ponadpodstawowych i szkołach podstawowych dla dorosłych ma być zorganizowane tak, aby co najmniej 50 procent uczniów z danej szkoły miało zajęcia stacjonarne w szkole, a pozostali zdalne. Praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Sposób zorganizowania kształcenia pozostawiony jest dyrektorom szkół tak, aby dopasowali oni tę formę do warunków panujących w danej szkole. Jednocześnie wskazano, że dyrektor szkoły ma tak ustalić harmonogram zajęć, by umożliwić równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W obu strefach będą wyjątki. Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Organizacja targów, wydarzeń sportowych i kulturalnych

Wydarzenia kulturalne mogą odbywać się w pomieszczeniach pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 metra pomiędzy widzami lub słuchaczami. Zgromadzeni w sali widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy muszą realizować obowiązek zakrywania ust i nosa.

Wydarzenia kulturalne w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni mogą się odbywać pod warunkiem udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 metra, z tym że nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy muszą realizować obowiązek zakrywania ust i nosa.

Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej mogą się odbywać pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 metra pomiędzy widzami lub słuchaczami. Musi być również zapewnione, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

W strefie żółtej i czerwonej mogą odbywać się projekcje kinowe, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni - z tym, że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc. Widzowie mają zaś nakaz zasłaniania ust i nosa.

Gastronomia, kluby nocne, dyskoteki i hotele

W strefach żółtej i czerwonej prowadzenie działalności możliwe jest w określonych godzinach - między 6 a 21. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos. W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. Obowiązują też limity - co drugi zajęty stolik i 1 osoba na 4 mkw.