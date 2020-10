Dlaczego koronawirusa nie należy porównywać do grypy

- Wskaźnik śmiertelności, odsetek osób, które umierają w stosunku do tych, które zachorowały w grypie wynosi 0,1 procent, a w przypadku COVID-19 jest co najmniej dziesięciokrotnie wyższy – tłumaczy profesor Maria Gańczak, epidemiolog i wiceprezes Sekcji Kontroli Zakażeń Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. – Na sto osób zakażonych i tych, które mają COVID-19, jedna umiera – dodaje.

"To jest sytuacja, której w grypie absolutnie nie obserwujemy"

Prof. Maria Gańczak zwraca uwagę, że COVID-19 charakteryzuje się stanem zapalnym naczyń, tętnic i żył. – To powoduje powstawanie zakrzepów w głównych naczyniach, co wiąże się z powstawaniem również udarów mózgu i to u osób, które nie miały żadnych schorzeń predysponujących przed zachorowaniem – tłumaczy. – To jest sytuacja, której w grypie absolutnie nie obserwujemy – podkreśla.