W województwie lubuskim dostępnych jest ponad 300 łóżek dla osób chorych na COVID-19 i 16 respiratorów – wynika z informacji dyrektora Biura Wojewody Lubuskiego. Kierowniczka do spraw chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze doktor Renata Korczak zwraca uwagę, że liczba zakażeń rośnie lawinowo, ale rozwiązaniem problemu "nie jest tworzenie sztucznie stanowisk". - Łóżko to nie wszystko. Musi być personel, ale musi być też sprzęt – powiedziała.

– Chciałam zaapelować do rządzących, żeby nie robić lekarzom tego, że dostaną tylko łóżko i pacjenta, bo pacjenci z COVID-19, którzy trafiają do szpitala, to są pacjenci z ciężkimi zapaleniami płuc – zwróciła uwagę. – To są pacjenci, którzy przede wszystkim wymagają suplementacji tlenem – dodała.