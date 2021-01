Szczepienia dla rodziców wcześniaków jeszcze nie ruszyły, ale "w zasadzie" udało się ustalić wytyczne

Krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii, profesor Ewa Helwich przekazała tvn24.pl, że trwają konsultacje dotyczące tego, rodzice których wcześniaków będą mogli być szczepienia w ramach "grupy zero". - To idzie zaskakująco szybko, jestem zdumiona. W zasadzie udało się to dzisiaj ustalić. Teraz pozostaje tylko kwestia napisania procedury - poinformowała.

Zgoda ministra zdrowia na włączenie rodziców do "grupy zero" to jednak jedno, a zorganizowanie tego procesu to drugie. Wiceprezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka fundacji Elżbieta Brzozowska poinformowała we wtorek, że szczepienia rodziców wcześniaków jeszcze nie ruszyły, ponieważ trwają konsultacje między krajową konsultant w dziedzinie neonatologii a Ministerstwem Zdrowia. Chodziło o to, aby ustalić jasne kryteria dotyczące tego, rodzice których wcześniaków będą mogli być zaszczepieni.

Krajowa Konsultant w dziedzinie neonatologii, profesor Ewa Helwich poinformowała tvn24.pl o przyśpieszeniu konsultacji. - To idzie zaskakująco szybko, jestem zdumiona. W zasadzie udało się to dzisiaj ustalić. Teraz pozostaje tylko kwestia napisania procedury, którą będziemy pisać wspólnie z panem profesorem Ryszardem Lauterbachem, prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Umówiliśmy się, że zrobimy to jutro [w środę - red.]. W związku z tym mam nadzieję, że już w czwartek będę mogła wysłać to do ministerstwa, żeby postawić kropkę nad i - powiedziała Helwich.

- Są dwa warunki. Uzgodniliśmy, że będą to rodzice dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży. Drugi warunek dotyczy tego, że te dzieci spędzą na oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka dłuższy okres czasu. Chcemy zaproponować, żeby to było nie mniej niż miesiąc - poinformowała.

Być może szczepienia rodziców wcześniaków, o których mowa będzie w wytycznych, rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. - Z jednym zastrzeżeniem - skierowanie na szczepienie dla rodziców będzie wystawiał ten szpital, w którym dziecko się urodziło - dodała. Według jej informacji, w niektórych placówkach dyrektorzy szpitali nie zgadzają się, aby ktoś był szczepiony wcześniej niż personel medyczny danego szpitala. - Dlatego te szczepienia rodziców zaczną się dopiero wtedy, kiedy zostaną zaszczepieni medycy - tłumaczyła profesor Helwich.

Autor:mjz\mtom

Źródło: tvn24.pl