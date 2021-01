Co ze szczepieniami rodziców wcześniaków?

Fundacja Koalicja dla Wcześniaka poinformowała we wtorek wieczorem, że odbyły się pierwsze szczepienia matek wcześniaków. To efekt decyzji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Z kolei krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii profesor Ewa Helwich przekazała tvn24.pl, że uzgadniania jest procedura tego, komu takie szczepienie będzie proponowane i jaka będzie ich logistyka. - To idzie zaskakująco szybko, jestem zdumiona. W zasadzie udało się to dzisiaj ustalić. Teraz pozostaje tylko kwestia napisania procedury – poinformowała.

Szczepienia rodziców w szpitalu, w którym przebywa wcześniak lub w miejscu wskazanym dla personelu tego szpitala

Jak ma wyglądać organizacja szczepień dla rodziców wcześniaków? Jak tłumaczy tvn24.pl rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, zasada jest taka, że lekarz ze szpitala z oddziału, na którym przebywa wcześniak, wystawia skierowanie na szczepienie rodzica. Szczepi ten szpital lub szpital wskazany dla personelu tego szpitala.

Ten zapis znalazł się w piśmie do Fundacji Koalicja dla Wcześniaka, pod którym - z upoważnienia szefa resortu zdrowia - podpisała się wiceminister Anna Goławska.

Mowa jest w nim o tym, że "rodzice wcześniaków hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka powinni być zaszczepieni w danym szpitalu (wystawienie e-skierowań w szpitalu) lub zgłoszeni do szczepienia w innym podmiocie przez szpital, zgodnie z przyjętą procedurą zgłaszania pracowników sektora ochrony zdrowia, którzy nie mają bezpośredniego udziału w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (nie wykonują zawodów medycznych)".

Fundacja Koalicja dla Wcześniaka: pierwsze mamy wcześniaków zaszczepione w grupie zero

We wtorek wieczorem Fundacja Koalicja dla Wcześniaka poinformowała, że odbyły się już pierwsze szczepienia matek wcześniaków.

"Pierwsze mamy wcześniaków zaszczepione w grupie zero! Dziękujemy ministrowi Adamowi Niedzielskiemu, Ministerstwu Zdrowia, dziękujemy fantastycznym lekarzom, którzy dają szanse mamom na powrót na oddział. Zaszczepiona mama, od 11 grudnia nie widziała swojej maleńkiej córeczki, urodzonej w 25 tc" – napisano na profilu fundacji na Twitterze.

"Dziewczynka będzie w szpitalu do połowy marca, czyli do dnia, kiedy powinna się urodzić. Mama po szczepieniu czuje się dobrze. Czeka na informację, kiedy będzie mogła odwiedzać córeczkę - czy po pełnym cyklu, czyli po drugiej dawce. Światełko w tunelu!" – dodano.

Konsultacje w sprawie ustalenia wytycznych co do tego, kto może być szczepiony w ramach "grupy zero"

Jednocześnie między krajową konsultant w dziedzinie neonatologii profesor Ewą Helwicha a Ministerstwem Zdrowia trwają konsultacje, które mają zostać zakończone wydaniem wytycznych dotyczących tego, komu takie szczepienie będzie proponowane i jaka będzie ich logistyka.

- To idzie zaskakująco szybko, jestem zdumiona. W zasadzie udało się to dzisiaj ustalić. Teraz pozostaje tylko kwestia napisania procedury, którą będziemy pisać wspólnie z panem profesorem Ryszardem Lauterbachem, prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Umówiliśmy się, że zrobimy to jutro [w środę – red.]. W związku z tym mam nadzieję, że już w czwartek będę mogła wysłać to do ministerstwa, żeby postawić kropkę nad i – powiedziała Helwich.

- Są dwa warunki. Uzgodniliśmy, że będą to rodzice dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży. Drugi warunek dotyczy tego, że te dzieci spędzą na oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka dłuższy okres czasu. Chcemy zaproponować, żeby to było nie mniej niż miesiąc – poinformowała.

"Grupa zero" i kolejne etapy szczepień

Proces organizacji szczepień został określony w Narodowej Strategii Szczepień. Pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się 27 grudnia. Szczepionkę przyjęli wtedy pracownicy szpitali, pierwsi byli medycy ze szpitala MSWiA w Warszawie.

Jako pierwsi szczepionkę przyjmują - w ramach "grupy zero" - pracownicy sektora ochrony zdrowia (między innymi lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

"Etap I". Szczepieni będą: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60. roku życia (w kolejności od najstarszych) oraz służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, a także nauczyciele.

"Etap II". Szczepieni będą: ludzie poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (na przykład choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość), albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. W tym etapie szczepione będą też osoby zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne (pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariusze służb celno-skarbowych).

"Etap III". Szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym etapie szczepione będą również pozostałe grupy osób dorosłych.

