"Sam respirator nie pomoże". Kłopotem może być brak medyków, nie sprzętu

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie z respiratorów korzysta 16 pacjentów z COVID-19. Kłopotem nie jest jednak sam sprzęt, bo szpital ma takich urządzeń ponad 200. - Czym innym są respiratory, czym innym są ludzie, którzy je obsługują. Sam respirator nie pomoże. Musimy pamiętać, że respirator jest urządzeniem na tyle zaawansowanym, że podłączenie go przez osobę, która nie ma do tego odpowiednich kwalifikacji, może spowodować więcej szkody niż korzyści - zwraca uwagę dyrektor placówki Marcin Jędrychowski.

Na covidowym OIOM-ie nie ma już miejsc - a przecież w każdej chwili pogorszyć się może stan któregoś z pacjentów. W ciągu ostatnich pięciu dni do szpitala trafiła setka nowych pacjentów. To przez zmianę organizacji opieki nad chorymi - mówi dyrektor krakowskiego szpitala. W założeniu łóżka respiratorowe miały być dostępne także w szpitalach drugiego poziomu, praktyka pokazuje co innego. - Łóżek na drugim poziomie brakuje. Wszyscy pacjenci, u których dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia są przekierowywani do trzeciego poziomu - zwraca uwagę Marcin Jędrychowski.