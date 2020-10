Zajęty jest prawie co piąty respirator przeznaczony dla pacjentów z COVID-19. Liczba rośnie

W ostatnich dniach znacznie wzrosła liczba zajętych respiratorów. Od czerwca, kiedy Ministerstwo Zdrowia zaczęło przekazywać takie dane, liczba ta utrzymywała się na poziomie 60-90 sztuk. W ciągu ostatniego tygodnia przekroczyła sto, a w czwartek 1 października doszła do 159. Resort poinformował tvn24.pl, że dla pacjentów z COVID-19 dostępnych jest obecnie w skali kraju 838 respiratorów.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 1967 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 i śmierci 30 zakażonych osób . To najwyższy dobowy bilans zakażeń od początku pandemii. Łącznie w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono u 93 481 osób, spośród których 2543 zmarły.

Rośnie liczba respiratorów

Jeszcze 21 września bilans ten wynosił 83. Każdego dnia stopniowo rósł, aż do 159 zajętych respiratorów w czwartek 1 października (wzrost o siedem respiratorów w stosunku do ostatniej doby, o 18 więcej niż dwie doby wcześniej).

Ile mamy respiratorów?

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował we wtorek, że resort zwiększył bazę łóżek covidowych w województwach z największą liczbą zachorowań. Jak przekazał wówczas, w szpitalach jest ponad 800 łóżek respiratorowych.

Portal tvn24.pl zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o dokładne dane dotyczące liczby respiratorów covidowych w całym kraju. Otrzymaliśmy odpowiedź, że dla pacjentów z COVID-19 dostępnych jest 838 respiratorów , a w sumie w kraju jest ponad 11 tysięcy respiratorów .

Prawie 20 procent zajętych respiratorów dla pacjentów z COVID-19

Oznacza to, że w ostatnich dniach zajętych jest prawie 20 procent respiratorów covidowych, czyli niemal co piąty. Jeszcze 21 września, kiedy zajęte były 83 respiratory, było to 10 procent.