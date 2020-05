Resort zdrowia chce przetwarzać więcej danych dotyczących pacjentów z COVID-19

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 został przekazany w piątek do publikacji w Dzienniku Ustaw. Jak zaznaczył w jego uzasadnieniu resort zdrowia, ma on "umożliwić odpowiednią realizację zadań instytucjom systemu ochrony zdrowia, związanym z działaniami podejmowanymi bezpośrednio w czasie trwania epidemii COVID-19". "Projekt rozporządzenia przewiduje dodatkowy zakres danych, których przekazywanie do rejestru będzie obligatoryjne dla wszystkich podmiotów" – wyjaśnił resort.