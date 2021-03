"Jeśli oddamy 5 lekarzy i 10 pielęgniarek, jak życzy sobie pan wojewoda, będziemy musieli zamknąć oddziały"

Bardzo dziękuję, że pan wojewoda zwrócił się do dyrektorów i prezesów naszych miejskich szpitali, żeby oddelegowali pracowników do naszego miejskiego szpitala - ironizowała w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska, komentując wypowiedzi i zalecenia wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. Opowiadając o dostępności personelu medycznego w stolicy podkreśliła, że "niedobory są olbrzymie".

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, mówiąc w sobotnich "Faktach po Faktach" w TVN24 o dostępności łóżek covidowych na Mazowszu, przekazał, że zaapelował do dyrektorów warszawskich szpitali, by podzielili się personelem ze Szpitalem Południowym. - Pamiętajmy, że w Warszawie to są duże szpitale i oddanie pięciu lekarzy i 10 pielęgniarek – taką zaproponowaliśmy formułę – wydaje się, że w istotny sposób nie zaburzyłoby funkcjonowania tych szpitali – przekonywał. Taką dyspozycję wojewoda przekazał placówkom na początku marca .

Do wypowiedzi wojewody Radziwiłła, a także do dostępności łóżek covidowych i personelu medycznego na Mazowszu, odniosła się w niedzielnych "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - Z panem wojewodą jestem w stałym kontakcie - zapewniła. Jak mówiła, gdy ostatni raz rozmawiali w czasie spotkania, w którym uczestniczyli dyrektorzy wszystkich szpitali tymczasowych na Mazowszu, "spotkanie dotyczyło jednego tematu: braku personelu".

"Niedobory są olbrzymie"

Kaznowska, komentując zalecenia wojewody Konstantego Radziwiła, aby dyrektorzy miejskich szpitali wskazali co najmniej po pięciu lekarzy i dziesięć pielęgniarek, których on mógłby oddelegować do pracy w Szpitalu Południowym, stwierdziła: - Bardzo dziękuję, że pan wojewoda zwrócił się do dyrektorów i prezesów naszych miejskich szpitali, żeby oddelegowali pracowników do naszego miejskiego szpitala.