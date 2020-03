Rekordowa dzienna liczba zakażeń w Polsce. "Krzywa zachorowań jest niepokojąca, ale przewidywalna"

Dopóki nie osiągniemy szczytu zachorowań, prawdopodobnie każdego dnia będziemy notować coraz więcej zakażeń - mówiła w TVN24 profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 116 potwierdzonych zakażeniach w ciągu jednego dnia. To największy jak dotąd dzienny bilans zakażeń w Polsce.

Profesor Joanna Zajkowska skomentowała we wtorkowym "Wstajesz i wiesz" najwyższą liczbę potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce w ciągu jednego dnia. - Ta krzywa wzrostu zachorowań jest niepokojąca, ale przewidywalna. Ona nie rośnie tak gwałtownie. To efekt dystansowania się społecznego - powiedziała. Dodała, że dopóki nie osiągniemy szczytu zachorowań, który przewidywany jest na początek, a nawet połowę kwietnia, prawdopodobnie każdego dnia będziemy notować coraz więcej zakażeń. - Nie są to jednak tak dramatyczne wzrosty, jakie obserwujemy w wariantach hiszpańskich czy włoskich - oceniła.