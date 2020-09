Ministerstwo Zdrowia zaproponuje "nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych"

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że "w niedługim czasie" minister zdrowia zaproponuje nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Będą to obostrzenia dotyczące możliwości spotkań międzyludzkich, kontaktów - przekazał. Odnosząc się do rekordowej liczby przypadków, o których poinformowano w piątek, ocenił, że "to jest wynik naszego powrotu do normalności".