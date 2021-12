"Zobaczyłem, jak koleżanka umiera obok mnie". Nie wierzył w szczepienia, po chorobie zmienił zdanie

Niektórzy odmówili szczepienia, inni nie zdążyli. Po przejściu COVID-19 walczą o powrót do pełni sił podczas rehabilitacji w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. I namawiają innych, by dbali o profilaktykę, dzieląc się własnymi – często wstrząsającymi – doświadczeniami.

- Zadzwoniłem do ośrodka zdrowia, ale to wszystko było robione zdalnie. Wypisano mi jakiś antybiotyk, pobrałem to do piątku, ale nic mi nie przechodziło. Zadzwoniłem na POZ, bo to było w piątek wieczorem, tam pani mi zmieniła antybiotyk, zaraz żona pojechała wykupić – relacjonuje mężczyzna.