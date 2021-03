"To nie jest zabawa, to nie są żarty. Na naszych oczach dzieją się tragedie rodzinne"

Cały czas apelujemy do społeczeństwa, by zachowywali reżim sanitarny. Bierzemy pacjentów, którzy są w stanie ogólnie dobrym, po to, żeby za dwie godziny już na nich prowadzić resuscytację - mówił w "Faktach po Faktach" Ireneusz Szafraniec, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Zdaniem profesor Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk zbliżające się święta mogą być ostatnimi w rygorze epidemicznym "i ważne jest, aby przetrwać je w warunkach największego bezpieczeństwa".

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 29 978 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń w Polsce od początku pandemii. Resort przekazał też informację o śmierci 575 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2. W Polsce koronawirusa potwierdzono dotychczas u 2 120 671 osób, z których 50 340 zmarło.

O sytuację epidemiczną w Polsce pytani byli w "Faktach po Faktach" Ireneusz Szafraniec, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych oraz prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, wirusolog z Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

"To nie jest zabawa, to nie są żarty"

- Cały czas apelujemy do społeczeństwa, by zachowywali ten reżim sanitarny. To nie jest zabawa, to nie są żarty. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że czasem w kilka godzin potrafi człowiek w związku z COVID-em umrzeć – mówił Ireneusz Szafraniec.

Jak dodał, na oczach ratowników "dzieją się tragedie rodzinne". - Bierzemy pacjentów, którzy praktycznie są w stanie ogólnie dobrym, sami się po domu poruszają, po to, żeby za dwie godziny już na nich prowadzić resuscytację. Ten COVID naprawdę zabija i nie wiem, czy tak trudno to zrozumieć – zaznaczył.

Pytany o to, czy w okresie świąt wielkanocnych wierni powinni chodzić do świątyń, Szafraniec ocenił, że "iść do kościoła i narażać drugą osobę na zarażanie się to jest grzech". - Ludzie powinni być sami świadomi, że nie powinni w ten sposób narażać społeczności naszego kraju – zaznaczył.

Od minionej soboty do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują nowe obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną. Zamknięte zostały między innymi hotele, teatry, kina, baseny i sauny. Dzieci z klas I-III szkół podstawowych uczą się zdalnie. Restrykcje, których obowiązywanie zahacza także o okres Świąt Wielkanocnych, nie obejmują zmian w dotychczas obowiązujących zasadach dotyczących świątyń. W kościołach może zgromadzić się jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, przy zachowaniu odstępu nie mniejszego niż 1,5 metra.

"Wspólnota może być zrealizowana w inny sposób"

Profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk zwróciła uwagę, że "ludzie potrzebują wsparcia duchowego w takim trudnym okresie, potrzebują poczucia jedności". - Ale moim zdaniem to są już ostatnie święta, które musimy przetrwać [w rygorze sanitarnym-red.] i ważne jest, aby przetrwać je w warunkach największego bezpieczeństwa – powiedziała.

- Wspólnota może być zrealizowana w inny sposób niż fizyczną obecnością w kościołach - dodała.

Autor:ft/kab