Radosław Majdan: należę osób, którym koronawirus naprawdę mocno dokuczył

Trudno powiedzieć, kiedy był ten moment, kiedy się zaraziłem. Ale u mnie to trwało dość długo - powiedział w "Tak jest" w TVN24 były piłkarz Radosław Majdan. - Należę do tej grupy osób, której koronawirus naprawdę mocno dokuczył - dodał. Jednocześnie wyraził podziękowania dla pracowników opieki medycznej, którzy się nim zajmowali. - Wszyscy gdzieś tam ryzykują swoje zdrowie, to niewątpliwie wzbudzało mój podziw i szacunek - podkreślił.