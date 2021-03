Fogiel: To, że mamy sprawną służbę zdrowia, to efekt polityki rządu. Zgony nie są efektem polityki rządu

To raczej zwycięstwo koronawirusa niż klęska kogokolwiek - mówił w TVN24 wicerzecznik PiS Radosław Fogiel o walce polskiego rządu z epidemią. Przekonywał, że wysoka liczba zgonów z powodu COVID-19 w Polsce nie jest spowodowana działaniami rządu. - Efektem skutecznej polityki rządu jest to, że sytuacja jest dzisiaj taka a nie gorsza - dodał.

W ostatnich dniach dobowa liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem sięgała 27 tysięcy, dorównując statystykom z listopada, z drugiej fali epidemii. Gorsze niż jesienią są dane o liczbie osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 i zajętych przez nie respiratorów.

Fogiel: sytuacja jest poważniejsza wszędzie

W poniedziałek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Radosław Fogiel, wicerzecznik i poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Był pytany o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który w czerwcu ubiegłego roku mówił w Sejmie, że rząd "odniósł ogromny sukces w walce z koronawirusem", a to, że "nie doszło u nas do żadnej takiej tragedii, to skuteczna polityka rządu Zjednoczonej Prawicy".

Prowadzący pytał Fogla, czy jeżeli w czerwcu premier ogłaszał sukces rządu, to teraz powinniśmy mówić o jego porażce.

- Ja bym nie odtrąbiał klęski. (...) Sytuacja jest poważniejsza, ale ona jest poważniejsza wszędzie - odparł.

"To raczej zwycięstwo koronawirusa niż klęska kogokolwiek"

Jego zdaniem "to raczej zwycięstwo koronawirusa niż klęska kogokolwiek". - To, że cały czas mamy sprawną służbę zdrowia, że nie dochodzi do zatorów, że są otwarte szpitale tymczasowe, to jest wszystko efekt polityki rządu. (...) Zgony i tragedie nie są efektem polityki rządu - przekonywał gość TVN24.

Dzisiejsza sytuacja - dodał - "nie jest efektem polityki rządu, jest efektem koronawirusa, drugiej i trzeciej fali, mutacji i tak dalej".

- Efektem skutecznej polityki rządu jest to, że sytuacja jest dzisiaj taka a nie gorsza. Niestety, taka jest brutalna rzeczywistość - mówił Fogiel.

Fogiel o transferze Pawłowskiej

Fogiel komentował też przejście posłanki i wiceszefowej klubu Lewicy Moniki Pawłowskiej do Porozumienia Jarosława Gowina.

- Nigdy nie jest za późno na zmianę zdania. (...) Może to objawienie albo rozjaśnienie poglądów - powiedział wicerzecznik PiS.

Dodał, że "nigdy nie jest za późno na to, żeby dostrzec, gdzie leży prawda i z tego należy się cieszyć". - Każdy podejmuje swoje decyzje, każdy kształtuje swoją ścieżkę polityczną. Pani poseł postanowiła dołączyć do Jarosława Gowina. To jej prawo - podkreślił.

Autor:ads/kab

Źródło: TVN24