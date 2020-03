Brakuje masek, kombinezonów i rękawiczek. "Będziemy musieli gdzieś prywatnie uszyć"

W skali od 1 do 10 prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski stan przygotowań do walki z koronawirusem ocenia na sześć-siedem punktów. W szpitalach bez oddziałów zakaźnych brakuje jednorazowych maseczek, kombinezonów i rękawiczek. Szpitale próbują pozyskać produkty, ale miażdży ich wysoka cena. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Od dwóch tygodni piszemy do wszystkich świętych w tym kraju – zwraca uwagę Krzysztof Zając wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

- Firmy, które miały dostarczać do nas sprzęt jednorazowy, poinformowały nas, że nie mają dostępu do produktów, z których to robią – stwierdza dr Jarosław Rosłon dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.