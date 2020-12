Czy osoba, która przeszła COVID-19 powinna się zaszczepić? Czy są przeciwwskazania do poddania się szczepieniom?

Dr Leszek Borkowski: Jest cała procedura dopuszczania do obrotu szczepionek i innych leków, są one niezwykle intensywnie badane przez tak zwane organy kompetentne, czyli agencje rejestracji. My mamy Europejską Agencję Rejestracji, mamy również agencje rejestracji krajowe, które współpracują. Tam są zgrupowani wybitni eksperci, którzy mają doświadczenie w analizie różnych przypadków i na podstawie ich pracy są podejmowane określone decyzje. Czy ja mogę być w stu procentach pewny? To jest trochę jak z jazdą koleją. Czy mogę być w stu procentach pewny, że z miejscowości A dojadę do miejscowości B? Zawsze może się popsuć lokomotywa. Tutaj również opieramy się na wynikach badań klinicznych, na jakiejś grupie pacjentów, która brała w nich udział. Natomiast jak będzie szczepiony cały świat, setki milionów ludzi, to na pewno pojawią się dodatkowe rzeczy. Ale tak jest przy każdym leku. Jaka jest konkluzja? Jednak wierzymy w to, co robią eksperci, ponieważ korzystamy z leków.