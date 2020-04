"GW": maseczki, które przyleciały do Polski, są bezużyteczne. Rzecznik resortu zdrowia: trwają badania tego sprzętu

"Gazeta Wyborcza" napisała, że maseczki, które w połowie kwietnia przyleciały do Polski z Chin, są bezużyteczne. KGHM, który zajmował się transportem sprzętu, twierdzi, że to nieprawdziwa informacja i zapowiada pozew wobec dziennika. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia przekazał, że Centralny Instytut Ochrony Pracy weryfikuje i sprawdza ten sprzęt.

"Używanie naszej nazwy i numeru w maskach jest oszustwem i nadużyciem"

Prezes KGHM Marcin Chludziński zapewniał po przylocie sprzętu do Polski, że maseczki "mają wszystkie niezbędne certyfikaty i sprawdzają się w szpitalach". Jak pisze "Wyborcza", w mediach społecznościowych zamieścił też zdjęcia dokumentów, na których widniał jeden z producentów maseczek - firma Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd. To przedsiębiorstwo, jak napisała tydzień temu "GW", działa w branży produkcji papieru.