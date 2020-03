Co z zakupami? Czy mogę wyprowadzić psa? Pytania i odpowiedzi w sprawie nowych ograniczeń

Do kiedy będą obowiązywać nowe restrykcje? Co z wyjściem po zakupy i uczestnictwem w nabożeństwie? Czy nadal można pomagać osobom starszym? Czy można wyprowadzić psa? Odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące codziennego funkcjonowania w związku z nowymi ograniczeniami zamieszczono na rządowej stronie internetowej.

Zakaz zgromadzeń i obowiązek pozostania w domu - to główne obostrzenia, które mają obowiązywać od środy na terenie całego kraju. Wprowadzenie nowych ograniczeń ogłosili we wtorek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum.