Psycholog: Hierarchia obaw się zmieniła. Bardziej niż choroby boimy się teraz kryzysu finansowego

Jeszcze pod koniec marca Polacy najbardziej bali się zakażenia koronawirusem i choroby. W kwietniu na pierwszy plan wysunęła się obawa przed kryzysem finansowym - powiedziała w TVN24 psycholożka doktor Katarzyna Hamer. - Przekonaliśmy się, że wszystko, co mogliśmy zrobić, już zrobiliśmy. Musimy dalej żyć i zajmować się innymi sprawami - mówiła.

Bardziej niż choroby boimy się kryzysu finansowego

- Odsetek osób, które boją się zachorowania, właściwie się nie zmienił od marca do kwietnia. W marcu 59 procent się tego bało, w kwietniu 62 procent. To jest stosunkowo mało, biorąc pod uwagę 80 procent osób, które mówią, że boją się kryzysu finansowego i załamania rynku. Różnica jest ogromna, prawie 20 punktów procentowych - podkreśliła Hamer.

Stwierdziła, że "trochę się zaczynamy przyzwyczajać do sytuacji". - Już nie sprawdzamy tak często wiadomości, przeszliśmy do następnej fazy, tak zwanej fazy odporności. Przekonaliśmy się, że w zasadzie wszystko co mogliśmy zrobić, już zrobiliśmy. Musimy dalej żyć i zajmować się innymi sprawami - tłumaczyła.